В воинской части Десна погиб 24-летний солдат срочной службы из Павлограда Днепропетровской области.

На место происшествия сразу после сообщения выехал руководитель Деснянского специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона Алексей Литвиненко, следственно-оперативная группа отделения полиции №1 Черниговского районного отдела полиции ГУНП в Черниговской области и представители военной службы правопорядка и военной контрразведки.

Предварительно установлено, что солдат-срочник, находясь в карауле, совершил несколько выстрелов из автомата АК-74. От травм пострадавший погиб на месте.

По факту гибели военнослужащего Деснянская спецпрокуратура возбудила уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой Самоубийство.

Также следствием рассматриваются другие версии, в частности умышленное убийство, доведение до самоубийства и нарушение правил обращения с оружием.

Сейчас проводятся первоочередные следственные действия для уточнения всех обстоятельств трагического события.

Расследование гибели военнослужащего осуществляется следователями отделения полиции №1 Черниговского районного отдела полиции ГУНП в Черниговской области.

Кроме того, всех, кто имеет информацию, что может помочь установить обстоятельства трагедии, просят обращаться в Деснянскую специализированную прокуратуру в военной и оборонной сфере Центрального региона по телефону 046-46-46-7-41.

Источник: Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Центрального региона