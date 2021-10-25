У військовій частині Десна загинув 24-річний солдат строкової служби із Павлограда Дніпропетровської області.

На місце події одразу після повідомлення виїхав керівник Деснянської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону Олексій Литвиненко, слідчо-оперативна група відділення поліції №1 Чернігівського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області та представники військової служби правопорядку та військової контррозвідки.

Попередньо встановлено, що солдат-строковик, перебуваючи у варті, здійснив кілька пострілів з автомату АК-74. Від травм постраждалий загинув на місці.

За фактом загибелі військовослужбовця Деснянська спецпрокуратура відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою Самогубство.

Також слідством розглядаються інші версії, зокрема умисне вбивство, доведення до самогубства та порушення правил поводження зі зброєю.

Наразі проводяться першочергові слідчі дії задля уточнення всіх обставин трагічної події.

Розслідування загибелі військовослужбовця здійснюється слідчими відділення поліції №1 Чернігівського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області.

Крім того, усіх, хто має інформацію, що може допомогти встановити обставини трагедії, просять звертатися до Деснянської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону за телефоном 046-46-46-7-41.

Джерело: Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Центрального регіону