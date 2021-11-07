В Южной Африке змея выползла из туалета и укусила мужчину за половой орган

В Южной Африке ядовитая кобра укусила 47-летнего голландца за половой орган, когда он сел на унитаз. После этого гениталии мужчины начали отмирать, поэтому врачам пришлось провести операцию по удалению гнилой ткани.

По данным иностранных СМИ, змея укусила туриста во время поездки на сафари. Мужчина посетил заповедник в Южной Африке, в котором воспользовался туалетом.

Пострадавшему пришлось ждать три часа, пока прибыл вертолет, который смог доставить его в ближайшую больницу. Медицинское учреждение находилось на расстоянии около 350 км от заповедника.

По словам мужчины, он чувствовал жжение в районе полового органа, который вскоре начал отекать, став фиолетовым. Досадная ситуация стала первым медицинским случаем отравления гениталий этим видом кобры. Эту змею и ее яд до сих пор не полностью изучили, поскольку рептилию обнаружили только в 2009 году.

Во время первой операции часть гнилой ткани пениса пришлось удалить, а через девять дней гражданина Нидерландов доставили на родину, где ему провели повторное удаление мертвых тканей.

Однако медикам удалось ее заменить. Врачи взяли часть кожи с паха голландца и провели еще одну операцию по восстановлению полового органа. Через год после инцидента мужчина восстановил полную функцию и чувство в пенисе.