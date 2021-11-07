У Південній Африці змія виповзла з туалету та вкусила чоловіка за статевий орган

У Південній Африці отруйна кобра вкусила 47-річного голландця за статевий орган, коли він сів на унітаз. Після цього геніталії чоловіка почали відмирати, тож лікарям довелося провести операцію з видалення гнилої тканини.

За даними іноземних ЗМІ, змія вкусила туриста під час поїздки на сафарі. Чоловік відвідав заповідник у Південній Африці, в якому скористався туалетом.

Постраждалому довелося чекати три години, поки прибув гелікоптер, який зміг доставити його до найближчої лікарні. Медичний заклад перебував на відстані близько 350 км від заповідника.

За словами чоловіка, він відчував печіння у районі статевого органа, який згодом почав набрякати, ставши фіолетовим. Прикра ситуація стала першим медичним випадком отруєння геніталій цим видом кобри. Ця змія та її отрута досі не повністю вивчені, оскільки плазуна виявили лише у 2009 році.

Під час першої операції частину гнилої тканини пеніса довелося видалити, а ще через дев’ять днів громадянина Нідерландів доставили на батьківщину, де йому провели повторне видалення мертвих тканин.

Проте медикам вдалося її замінити. Лікарі взяли частину шкіри з паху голландця та провели ще одну операцію з відновлення статевого органа. Через рік після інциденту чоловік відновив повну функцію та відчуття у пенісі.