11 декабря в Киеве умер Алексей Новиков – общественный деятель и бывший депутат Киевсовета. Ему было всего 38 лет.

Смерть Алексея Новикова подтвердила его жена, мать их четырех детей.

Она сообщила, что похорон состоится в воскресенье, 12 декабря, на Байковом кладбище.

В этот же день в пресс-службе КГГА уточнили, что причиной смерти Алексея Новикова стал сердечное приступ.

– Алексей Новиков в статусе депутата и общественного деятеля работал на благо нашего города, всегда отстаивал интересы граждан. Но жизнь часто бывает несправедливой и уносит в расцвете сил. Вечная память! – выразили соболезнования коллеги.

Кем был Алексей Новиков

Киевлянин Алексей Новиков пришел к политике в 2006 году, когда его избрали депутатом Киевсовета в одном из округов Днепровского района от блока Леонида Черновецкого.

Второй раз избрался депутатом в 2015 году, однако уже от партии Единство. Активно боролся со столичными застройщиками, защищал архитектурные памятки Киева и призвал горожан беречь экологию.

Фото: Алексей Новиков