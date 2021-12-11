11 грудня у Києві помер Олексій Новіков – громадський діяч та колишній депутат Київради. Йому було лише 39 років.

Смерть Олексія Новікова підтвердила його дружина, матір чотирьох їхніх дітей.

Вона повідомила, що похорон відбудеться у неділю, 12 грудня, на Байковому кладовищі.

Цього ж дня у прес-службі КМДА уточнили, що причиною смерті Олексія Новікова став серцевий напад.

– Олексій Новіков у статусі депутата та громадського діяча працював на благо нашого міста, завжди відстоював інтереси громади. Але життя часто буває несправедливим і забирає у розквіті сил. Вічна пам’ять! – висловили співчуття колеги.

Ким був Олексій Новіков

Киянин Олексій Новіков прийшов до політики у 2006 році, коли його обрали депутатом Київради на одному із округів Дніпровського району від блоку Леоніда Черновецького.

Вдруге обрався депутатом у 2015 році, проте вже від партії Єдність. Активно боровся зі столичними забудовниками, захищав архітектурні пам’ятки Києва та закликав містян берегти екологію.

Фото: Олексій Новіков