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Спасали случайные прохожие: в Одесской области мужчина поджег себя под отделением полиции

Наташа Тарчевська редактор ленты
Спасали случайные прохожие: в Одесской области мужчина поджег себя под отделением полиции

В Одесской области 37-летний мужчина совершил публичный самоподжог. Сейчас за его жизнь борются медики.

Инцидент произошел в центре города Подольска. Мужчина подошел к отделению полиции, облил себя легковоспламеняющимся веществом и поджег.

Свидетелями самоподжигания стали не только местные жители, но и проезжавшие мимо сотрудники охранной фирмы.

Имея при себе огнетушитель, неравнодушные мужчины погасили пламя и позвонили по телефону на линию 103.

Что могло быть причиной

Случайные прохожие заметили не совсем адекватное поведение 37-летнего мужчины за считанные минуты до самоподжигания.

По предварительной информации он мог находиться под действием наркотических веществ.

Правоохранители установили, что пострадавший — житель Куяльницкой ОТГ. Почему местом совершения самоподжигания мужчина избрал именно полицейский участок, пока неизвестно.

Правовая оценка произошедшему будет предоставлена в ближайшее время.

Источник: Нацполиция

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