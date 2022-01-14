Спасали случайные прохожие: в Одесской области мужчина поджег себя под отделением полиции

В Одесской области 37-летний мужчина совершил публичный самоподжог. Сейчас за его жизнь борются медики.
Инцидент произошел в центре города Подольска. Мужчина подошел к отделению полиции, облил себя легковоспламеняющимся веществом и поджег.
Свидетелями самоподжигания стали не только местные жители, но и проезжавшие мимо сотрудники охранной фирмы.
Имея при себе огнетушитель, неравнодушные мужчины погасили пламя и позвонили по телефону на линию 103.
Что могло быть причиной
Случайные прохожие заметили не совсем адекватное поведение 37-летнего мужчины за считанные минуты до самоподжигания.
По предварительной информации он мог находиться под действием наркотических веществ.
Правоохранители установили, что пострадавший — житель Куяльницкой ОТГ. Почему местом совершения самоподжигания мужчина избрал именно полицейский участок, пока неизвестно.
Правовая оценка произошедшему будет предоставлена в ближайшее время.