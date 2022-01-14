Рятували випадкові перехожі: на Одещині чоловік підпалив себе під відділком поліції

В Одеській області 37-річний чоловік здійснив публічний самопідпал. Зараз за його життя борються медики.

Інцидент стався у центрі міста Подільськ. Чоловік підійшов до відділку поліції, облив себе легкозаймистою речовиною та підпалив.

Свідками самопідпалу стали не лише місцеві мешканці, а й працівники охоронної фірми, які проїжджали поряд.

Маючи при собі вогнегасник, небайдужі чоловіки загасили полум’я та зателефонували на лінію 103.

Що могло бути причиною

Випадкові перехожі помітили не зовсім адекватну поведінку 37-річного чоловіка за лічені хвилини до самопідпалу.

За попередньою інформацією, він міг перебувати під дією наркотичних речовин.

Правоохоронці встановили, що постраждалий є мешканцем Куяльницької ОТГ. Чому місцем скоєння самопідпалу чоловік обрав саме поліцейський відділок, наразі невідомо.

Правова оцінка події буде надана найближчим часом.