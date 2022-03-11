В результате обстрелов российско-оккупационных войск в Северодонецке загорелись многоэтажные дома, расположенные на улице Вилесова, Курчатова и Гвардейском проспекте.

Глава Луганской ОГА (ОВА) Сергей Гайдай рассказал, что захватчики совершили обстрелы мирных кварталов в течение вчерашних суток и сегодня утром.

Приблизительно в 6.00 утра вражеские войска в очередной раз открыли огонь по жилым домам на улице Гагарина, Курчатова, шоссе Строителей, Сиротиного.

Кроме того, в Лисичанске спасатели ликвидировали последствия пожаров из-за обстрелов наемников Российской Федерации – на кв. Молодежный и ул. Октябрьская; Рубежном – ул. Владимирская, Руденко; Кременной – ул. Автопарковая.

Коммунальные службы пытаются возобновить поставки газа, воды и электричества в местах, где это возможно.

Работники спасательной службы подвозят воду в Лисичанскую и Горную общину, чтобы не допустить гуманитарной катастрофы.

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Фото: Луганская ОГА