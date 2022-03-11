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Пожежі у Сєвєродонецьку, відсутність води і газу у Лисичанську: ситуація на Луганщині

Юля Захарченко редакторка стрічки
Пожежі у Сєвєродонецьку, відсутність води і газу у Лисичанську: ситуація на Луганщині

Внаслідок обстрілів російсько-окупаційних військ у Сєвєродонецьку загорілися багатоповерхові будинки, розташовані на вулиці Вілєсова, Курчатова та проспекті Гвардійському.

Очільник Луганської ОДА (ОВА) Сергій Гайдай розповів, що загарбники здійснювали обстріли мирних кварталів протягом вчорашньої доби та сьогодні вранці.

Приблизно о 6.00 ранку ворожі війська в черговий раз відкрили вогонь по житлових будинках на вулиці Гагаріна, Курчатова, шосе Будівельників, Сиротиного.

Крім того, у Лисичанську рятувальники ліквідували наслідки пожеж через обстріли найманців Російської Федерації – на кв. Молодіжний та вул. Жовтнева; Рубіжному – вул. Володимирська, Руденко; Кремінній – вул. Автопаркова.

Комунальні служби намагаються відновити постачання газу, води та електрики у місцях, де це зараз можливо.

Працівники рятувальної служби підвозять воду до Лисичанська та Гірської громади, щоб не допустити гуманітарної катастрофи.

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Фото: Луганська ОДА

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