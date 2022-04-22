Обнаружено новое место массового захоронения погибших мариупольцев.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

— Мы получили новую информацию о массовых захоронениях погибших мариупольцев в попытке скрыть последствия военных преступлений, — отметил советник.

Он добавил, что место массового захоронения расположено возле кладбища Виноградное в Левобережном районе.

— Это вновь подтверждает то, что оккупанты устраивают сбор, захоронение, кремацию погибших мариупольцев в каждом районе города. Ориентировочное место массового захоронения обозначили на карте, – добавил Петр Андрющенко.