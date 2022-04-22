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Факти / Надзвичайні події

У Маріуполі виявили ще одне місце масового поховання

Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
У Маріуполі виявили ще одне місце масового поховання

Виявлено нове місце масового поховання загиблих маріупольців.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

– Ми отримали нову інформацію про масове поховання загиблих маріупольців в намаганні скрити наслідки військових злочинів, – зазначив радник.

Він додав, що місце масового поховання розташоване біля кладовища Виноградне у Лівобережному районі.

– Це знов підтверджує те, що окупанти влаштовують збирання, поховання, кремацію загиблих маріупольців в кожному районі міста. Орієнтовне місце влаштування масового поховання позначили на карті, – додав Петро Андрющенко.

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