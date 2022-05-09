В Мариуполе российские оккупанты сосредоточились на подрыве моста после того, как по нему прошли эвакуационные авто ООН с гражданскими. Рашисты в очередной раз пошли на штурм Азовстали в портовом городе.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Таким образом, по его словам, оккупанты пытаются отрезать украинских защитников от любой возможности выхода.

— Пока одни оккупанты шагают с простыней по проспектам Мариуполя, другие продолжают штурм Азовстали. Ад продолжается. Искренне надеюсь, что наших героев удастся спасти. Мы все в безвозмездном долге перед ними, — отметил Андрющенко.

Утром, 9 мая, сообщалось, что после того, как колонна ООН выехала за пределы Донецкой области, российские оккупанты снова начали штурмовать завод Азовсталь в Мариуполе.

Накануне с завода Азовсталь эвакуировали еще 173 человека. Мариупольский городской совет сообщил, что на подконтрольную территорию Украины прибыли 10 автобусов с горожанами.