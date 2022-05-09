У Маріуполі російські окупанти зосередилися на підриві мосту після того, як по ньому пройшли евакуаційні авто ООН із цивільними. Рашисти вкотре пішли на штурм Азовсталі у портовому місті.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Таким чином, за його словами, окупанти намагаються відрізати українських захисників від будь-якої можливості виходу.

— Поки одні окупанти крокують з простирадлом проспектами Маріуполя, інші продовжують штурм Азовсталі. Пекло продовжується. Щиро сподіваюсь, що наших героїв вдасться врятувати. Ми всі у невідплатному боргу перед ними, – зазначив Андрющенко.

Зранку, 9 травня, повідомлялося, що після того, як колона ООН виїхала за межі Донецької області, російські окупанти знову почали штурмувати завод Азовсталь у Маріуполі.

Напередодні із заводу Азовсталь евакуювали ще 173 людини. Маріупольська міська рада повідомила, що на підконтрольну територію України прибуло 10 автобусів з містянами.