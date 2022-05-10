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Шесть пострадавших, пожар в ТРЦ: что известно о последствиях взрывов в Одессе и области

Юля Захарченко редактор ленты
Шесть пострадавших, пожар в ТРЦ: что известно о последствиях взрывов в Одессе и области

Страна-агрессор Российская Федерация ударила ракетами по Одессе и области. Стало известно, что в местном торговом центре вспыхнул пожар.

В результате вражеских авиаударов есть по меньшей мере шесть пострадавших, сообщают украинские СМИ.

На месте пожара в ТЦ работают спасатели и скорая медицинская помощь. Информация о точном количестве раненых уточняется, сообщила глава местной ОТГ.

Местные жители Одесской области сообщают о густом дыме в украинском небе. Жителей призывают быть осторожными и прятаться в укрытие во время сигнала воздушной тревоги.

Вечером 9 мая Россия обстреляла ракетами Одесскую область. В частности, армия РФ ударила по региону тремя ракетами типа Кинжал, выпущенными из самолета стратегической авиации Ту-22.

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Фото: ГСЧС

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