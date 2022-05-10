Шестеро постраждалих, пожежа у ТРЦ: що відомо про наслідки вибухів в Одесі та області

Країна-агресор Російська Федерація вдарила ракетами по Одесі та області. Стало відомо, що у місцевому торговому центрі спалахнула пожежа.
Внаслідок ворожих авіаударів є щонайменше шестеро постраждалих, повідомляють українські ЗМІ.
На місці пожежі у ТЦ працюють рятувальники та швидка медична допомога. Інформація про точну кількість поранених уточнюється, повідомила глава місцевої ОТГ.
Місцеві жителі Одеської області повідомляють про густий дим в українському небі. Жителів закликають бути обережними та ховатися в укриття під час сигналу повітряної тривоги.
Ввечері 9 травня Росія обстріляла ракетами Одеську область. Зокрема, армія РФ вдарила по регіону трьома ракетами типу Кинджал, випущеними з літака стратегічної авіації Ту-22.
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