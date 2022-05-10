Шестеро постраждалих, пожежа у ТРЦ: що відомо про наслідки вибухів в Одесі та області

Країна-агресор Російська Федерація вдарила ракетами по Одесі та області. Стало відомо, що у місцевому торговому центрі спалахнула пожежа.

Внаслідок ворожих авіаударів є щонайменше шестеро постраждалих, повідомляють українські ЗМІ.

На місці пожежі у ТЦ працюють рятувальники та швидка медична допомога. Інформація про точну кількість поранених уточнюється, повідомила глава місцевої ОТГ.

Місцеві жителі Одеської області повідомляють про густий дим в українському небі. Жителів закликають бути обережними та ховатися в укриття під час сигналу повітряної тривоги.

Ввечері 9 травня Росія обстріляла ракетами Одеську область. Зокрема, армія РФ вдарила по регіону трьома ракетами типу Кинджал, випущеними з літака стратегічної авіації Ту-22.