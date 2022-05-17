В Одесской области раздались мощные взрывы: жителей призывают оставаться в укрытиях

Местные жители и украинские СМИ сообщают о мощных взрывах в Одесской области. Местные жители призывают оставаться в укрытиях и бомбоубежищах.

В последнее время российские войска активно обстреливают регион вражескими ракетами, убивая мирных жителей и разрушая местную инфраструктуру.

Утром российская армия нанесла ракетный удар по гражданской инфраструктуре области, сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко.

Разрушена база отдыха и частный дом. Известно о раненых, среди которых есть шестилетняя девочка. Позже произошла еще одна вражеская атака, силам украинской противовоздушной обороны удалось сбить российскую ракету.

Враг продолжает атаковать поврежденный мост через Днестровский лиман, однако попадает в мирных жителей Украины, убежден глава Одесской областной военной администрации.