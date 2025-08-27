Ежедневная минута молчания в 9:00 — это национальная традиция в Украине, призванная почтить память граждан, погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации.

Почему минута молчания в 9 утра и когда она была введена, читайте в нашем материале.

Когда ввели общенациональную минуту молчания в Украине

В Украине минута молчания была введена в соответствии с указом президента №143/2022 от 16 марта 2022 года. В документе говорится, что такая традиция введена для чествования светлой памяти всех, кто погиб из-за вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины:

военных, отдавших жизнь, защищая государственный суверенитет и территориальную целостность;

мирных граждан, ставших жертвами войны.

Согласно указу, ежедневно в 9 часов проводится минута молчания. Она объявляется в средствах массовой информации, независимо от их формы собственности, в учебных заведениях, а также обеспечивается органами государственной власти и местного самоуправления.

Кроме того, в соответствии с указом президента Министерство иностранных дел организует ее проведение во всех дипломатических учреждениях Украины за рубежом также в 9:00 по местному времени.

Почему минута молчания в 9 часов

Время 9:00 для проведения минуты молчания выбрали не случайно. Оказалось, что оно основано на военной традиции. Ведь в военной среде минута молчания была привычным ритуалом, а построение часто начинали именно в 9 часов.

Также это время связано со звоном памяти, который раньше звучал именно в 9:00.

Как объявляют минуту молчания

Каждое утро в 9 часов в украинских городах через громкоговорители жителям напоминают о минуте молчания, призывая остановиться и почтить память всех жертв войны.

В этом году Киевский городской совет утвердил комплекс мер для проведения ежедневной общенациональной минуты молчания. Согласно решению, о начале минуты молчания сообщают через звуковые системы на улице Крещатик и на Майдане Независимости, а также через мобильное приложение Киев Цифровой.

Более того, с 1 апреля 2025 года в Киеве введена новая инициатива КГГА. В столице ежедневно в 9 утра на цифровых билбордах, ситилайтах и экранах в метро появляются сообщения-напоминания об общенациональной минуте молчания.

Текст и визуальное оформление сообщений утвердил Координационный совет по мемориализации погибших в российско-украинской войне. Над проектом работали член совета Екатерина Семенюк вместе с командой студии визуальных коммуникаций Kultura. Макеты выполнены в сдержанном стиле с использованием мемориального шрифта UAF Memory, созданного дизайнером Дмитрием Растворцевым.

Объявления транслируются на остановках, в подземных переходах и на станциях метро. К инициативе могут присоединиться все желающие владельцы рекламных площадей в Киеве и других городах Украины. Макеты разных форматов доступны для свободного скачивания и размещения.

Что нужно делать во время минуты молчания

Во время минуты молчания стоит на мгновение остановиться, даже если вы куда-то спешите, ведь речь идет всего об одной минуте. В тишине стоит почтить память тех, кто отдал жизнь за Украину.

Люди могут склонить голову или положить руку на сердце. Это время для того, чтобы вспомнить близких, знакомых или даже незнакомых героев, которые погибли, или помолиться за них. Если вы находитесь с детьми, важно объяснить им смысл этой традиции, чтобы они не шумели.

В то же время есть вещи, которые делать нельзя. Недопустимо равнодушно идти или ехать дальше, делать вид, что вы не слышите или не понимаете, о чем объявляют. Неуместно громко разговаривать, смеяться, включать музыку или каким-либо образом развлекаться.

Штраф за нарушение минуты молчания

В Украине водители, нарушающие общенациональную минуту молчания в 9:00, могут получить штраф в размере 510 грн. Хотя в Правилах дорожного движения нет четкой инструкции по поведению водителей во время минуты молчания и нет отдельного штрафа за ее нарушение, действующее законодательство позволяет полиции регулировать движение и требовать остановки транспортных средств в это время.

Если водитель игнорирует требования правоохранителей, его могут привлечь к административной ответственности по ч. 2 ст. 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Штраф касается водителей, которые:

не останавливаются в 9:00 по требованию регулировщика;

проезжают на запретный сигнал светофора;

отказываются останавливаться в общественных местах по требованию полиции;

пользуются телефоном во время движения без гарнитуры.

