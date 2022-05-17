Российские войска обстреливают пограничные населенные пункты в Сумской области

Войска страны-агрессора продолжают обстреливать со стороны Российской Федерации пограничные населенные пункты в Сумской области.

По данным Оперативного командования Північ, сегодня около 8.45 наблюдатели зафиксировали пять прилетов со стороны России в районе Эсмани.

Утром с 9.30 до 10.00 зафиксировано 70 взрывов в направлении Бояро-Лежачев со стороны территории Российской Федерации. Около 10.10 зафиксировано шесть взрывов в районе населенного пункта Сопич.

Сейчас потерь среди личного состава и военной техники нет, отметили в Оперативном командовании Північ.

Местные жители и украинские СМИ сообщают, что на границе с Сумской областью слышны взрывы и стрельба уже несколько часов. Граждан призывают оставаться в укрытиях и бомбоубежищах для собственной безопасности.