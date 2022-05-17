Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)Війна в УкраїніНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 83 день війни
Вбили Вбили
229 дітей
Поранили Поранили
>423 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
3 541 дорослих
Факти / Надзвичайні події

Російські війська обстрілюють прикордонні населені пункти у Сумській області

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Російські військові_військові РФ_армія Росії_військові Росії

Війська країни-агресора продовжують обстрілювати з боку Російської Федерації прикордонні населені пункти у Сумській області.

За даними Оперативного командування Північ, сьогодні близько 8.45 спостерігачі зафіксували п’ять приходів з боку Росії у районі Есмані.

Вранці з 9.30 до 10.00 зафіксовано 70 вибухів у напрямку Бояро-Лежачів з боку території Російської Федерації. Близько 10.10 зафіксовано шість вибухів у районі населеного пункту Сопич.

Наразі втрат серед особового складу та військової техніки немає, зазначили в Оперативному командуванні Північ.

Місцеві жителі та українські ЗМІ повідомляють, що на кордоні з Сумською областю чути вибухи та стрілянину вже декілька годин. Громадян закликають залишатися в укриттях та бомбосховищах задля власної безпеки.

Зараз дивляться

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Фото: Depositphotos

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка