Російські війська обстрілюють прикордонні населені пункти у Сумській області

Війська країни-агресора продовжують обстрілювати з боку Російської Федерації прикордонні населені пункти у Сумській області.

За даними Оперативного командування Північ, сьогодні близько 8.45 спостерігачі зафіксували п’ять приходів з боку Росії у районі Есмані.

Вранці з 9.30 до 10.00 зафіксовано 70 вибухів у напрямку Бояро-Лежачів з боку території Російської Федерації. Близько 10.10 зафіксовано шість вибухів у районі населеного пункту Сопич.

Наразі втрат серед особового складу та військової техніки немає, зазначили в Оперативному командуванні Північ.

Місцеві жителі та українські ЗМІ повідомляють, що на кордоні з Сумською областю чути вибухи та стрілянину вже декілька годин. Громадян закликають залишатися в укриттях та бомбосховищах задля власної безпеки.