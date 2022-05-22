Во время взрыва в оккупированном Энергодаре ранен коллаборант Шевчик

Май, 22 в 12:28

Во время утреннего взрыва в украинском городе Энергодар в Запорожской области получил ранение самопровозглашенный глава так называемой “народной администрации” Андрей Шевчик и его охранники.

Информацию о раненом коллаборанте подтвердил городской глава Энергодара Дмитрий Орлов. По его словам, другие обстоятельства происшествия выясняются.

— Интернет-ресурсами распространяется информация о взрыве, который утром 22 мая произошел в Энергодаре по улице Курчатова. Все обстоятельства происшествия выясняются, но есть точное подтверждение, что во время взрыва получили ранения самопровозглашенный глава “народной администрации” Шевчик и его охранники, — отметил городской глава Энергодара.

Дмитрий Орлов рассказал, что коллаборант Андрей Шевчик и его охранники госпитализированы в медицинское учреждение с травмами разной степени тяжести.

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Во время взрыва никто из жителей подъезда не пострадал. Городской глава Энергодара предположил, что можно сделать вывод, что ждали именно коллаборанта, ударили точно и прицельно.

Утром 22 мая в украинском Энергодаре произошел взрыв. В настоящее время все детали и обстоятельства происшествия выясняются, сообщил мэр города Дмитрий Орлов.