Під час вибуху в окупованому Енергодарі поранено колаборанта Шевчика

Травень, 22 в 12:28

Під час ранкового вибуху в українському місті Енергодар у Запорізькій області дістав поранення самопроголошений глава так званої “народної адміністрації” Андрій Шевчик і його охоронці.

Інформацію про пораненого колаборанта підтвердив міський глава Енергодара Дмитро Орлов. За його словами, інші обставини події з’ясовуються.

– Інтернет-ресурсами шириться інформація про вибух, який зранку 22 травня стався в Енергодарі на вулиці Курчатова. Всі обставини події з’ясовуються, але маємо точне підтвердження, що під час вибуху дістали поранення самопроголошений глава “народної адміністрації” Шевчик і його охоронці, – зазначив міський глава Енергодара.

Дмитро Орлов розповів, що колаборант Андрій Шевчик і його охоронці госпіталізовані до медичного закладу з травмами різного ступеня важкості.

Зараз дивляться

Андрій Шевчик перейшов на бік Російської Федерації у перші дні повномасштабного вторгнення на територію України.

Під час вибуху ніхто з мешканців під’їзду не постраждав. Міський глава Енергодара припустив, що можна зробити висновок, що чекали саме на колаборанта, ударили точно та прицільно.

Вранці 22 травня в українському Енергодарі стався вибух. Наразі всі деталі та обставини події з’ясовуються, повідомив мер міста Дмитро Орлов.