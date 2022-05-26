Сотрудничество с оккупантами: депутату Херсонского облсовета сообщили о подозрении

Май, 26 в 10:29

Депутату Херсонского областного совета сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности. Он сотрудничал с оккупационными властями страны-агрессора и дал согласие на нового главу так называемой Херсонской таможни РФ.

По данным Офиса генерального прокурора Украины, подозреваемый после вторжения Вооруженных сил РФ на территорию Украины согласился на сотрудничество с представителями государства-агрессора. Депутат выступил с инициативой начала таможенного оформления товаров на Херсонской таможне, а также дал согласие на занятие должности главы так называемой Херсонской таможни при оккупационных властях.

Он обратился к работникам Херсонской таможни Гостаможслужбы Украины, которые находились на территории Херсона и области, с предложением продолжить работу под его руководством.

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Фигурант дела заочно уведомлен о подозрении в коллаборационной деятельности (по части 7 статьи 111-1 действующего Уголовного кодекса Украины).

Наибольшее наказание предусматривает тюремное заключение до 15 лет с лишением права заниматься определенной деятельностью до 15 лет и возможной конфискацией имущества. Досудебное следствие совершают работники территориального управления Государственного бюро расследований.