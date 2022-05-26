Співпраця з окупантами: депутату Херсонської облради повідомлено про підозру

Травень, 26 в 10:29

Депутату Херсонської обласної ради повідомлено про підозру в колабораційній діяльності. Він співпрацював з окупаційною владою країни-агресора та надав згоду на нового главу так званої Херсонської митниці РФ.

За даними Офісу генерального прокурора України, підозрюваний після вторгнення Збройних сил РФ на територію України погодився на співпрацю з представниками держави-агресора. Депутат виступив з ініціативою початку митного оформлення товарів на Херсонській митниці, а також надав згоду на зайняття посади голови так званої Херсонської митниці при окупаційній владі.

Він звернувся до працівників Херсонської митниці Держмитслужби України, які перебували на території Херсону та області, з пропозицією продовжити роботу під його керівництвом.

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Фігуранту справи заочно повідомлено про підозру в колабораційній діяльності (за частиною 7 статті 111-1 чинного Кримінального кодексу України).

Найбільше покарання передбачає тюремне ув’язнення до 15 років з позбавленням права займатися певною діяльністю до 15 років та можливою конфіскацією майна. Досудове слідство здійснюють працівники територіального управління Державного бюро розслідувань.