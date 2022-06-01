В Николаеве артобстрелы, слышны взрывы – мэр

Июнь, 01 в 15:04

В Николаеве слышны многочисленные взрывы. По последним данным, на территории города продолжаются вражеские артиллерийские обстрелы.

Информацию об этом подтвердил городской глава Николаева Александр Сенкевич. Мэр призвал местных жителей держаться подальше от окон.

– Николаев. Артиллерийский обстрел. В городе раздаются взрывы! Прошу всех быть максимально осторожными! Держитесь подальше от окон, – подчеркнул городской глава.

В последние недели российская армия пытается как можно больше ударить по гражданской инфраструктуре Николаева, разрушая местные дома и другие здания.

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