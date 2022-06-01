У Миколаєві артобстріли, чутно вибухи – мер

Червень, 01 в 15:04

У Миколаєві чути численні вибухи. За останніми даними, на території міста тривають ворожі артилерійські обстріли.

Інформацію про це підтвердив міський глава Миколаєва Олександр Сєнкевич. Мер закликав місцевих жителів триматися подалі від вікон.

– Миколаїв. Артилерійський обстріл. У місті лунають вибухи! Прошу всіх бути максимально обережними! Тримайтесь подалі від вікон, – наголосив міський глава.

Останні тижні російська армія намагається якомога більше вдарити по цивільній інфраструктурі Миколаєва, руйнуючи місцеві будинки та інші будівлі.

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