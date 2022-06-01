Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події

У Миколаєві артобстріли, чутно вибухи – мер

Юля Захарченко, редакторка стрічки
рятувальники
Фото: Depositphotos

У Миколаєві чути численні вибухи. За останніми даними, на території міста тривають ворожі артилерійські обстріли.

Інформацію про це підтвердив міський глава Миколаєва Олександр Сєнкевич. Мер закликав місцевих жителів триматися подалі від вікон.

– Миколаїв. Артилерійський обстріл. У місті лунають вибухи! Прошу всіх бути максимально обережними! Тримайтесь подалі від вікон, – наголосив міський глава.

Останні тижні російська армія намагається якомога більше вдарити по цивільній інфраструктурі Миколаєва, руйнуючи місцеві будинки та інші будівлі.

Зараз дивляться

Повномасштабна війна в Україні триває 98 днів, протягом яких російські війська б’ють по українських містах у спробах захопити якомога більшу частину території.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка