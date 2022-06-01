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Факты / Происшествия

Выпущено шесть ракет из самолета: российская армия ударила по Сумской области

Юля Захарченко, редактор ленты
Выпущено шесть ракет из самолета: российская армия ударила по Сумской области
Фото: Depositphotos

Российские войска запустили из самолета шесть ракет по инфраструктуре Сумской области. Сейчас информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

Информацию о вражеских ракетных ударах подтвердил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

– Сумщина. Около 13.30 враг нанес ракетный удар с самолета по территории Шалыгинской общины, Шосткинский район. Предварительно: было выпущено шесть ракет. Данные по разрушениям и жертвам уточняются, — отметил Живицкий.

В ночь на 31 мая российские войска запустили по Сумской области из самолета, не пересекавшего границу Украины, две ракеты по территории Эсманской общины.

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Почти одновременно с этим начался артобстрел Белопольской общины из самоходных артиллерийских установок, сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

Тогда ночью из территории России также обстреляли Великописаревскую общину, нанеся около 10 ударов артиллерии. Во всех случаях обошлось без пострадавших среди мирных жителей, информация о разрушениях уточняется.

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