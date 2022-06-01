Випущено шість ракет з літака: російська армія вдарила по Сумській області

Червень, 01 в 16:21

Російські війська запустили з літака шість ракет по інфраструктурі Сумської області. Наразі інформація про руйнування та постраждалих уточнюється.

Інформацію про ворожі ракетні удари підтвердив глава Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

– Сумщина. Близько 13.30 ворог здійснив ракетний удар з літака по території Шалигінської громади, Шосткинський район. Попередньо: було випущено шість ракет. Дані щодо руйнувань та жертв уточнюються, – зазначив Живицький.

У ніч на 31 травня російські війська запустили по Сумській області з літака, який не перетинав кордон України, дві ракети по території Есманської громади.

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Майже одночасно із цим розпочався артобстріл Білопільської громади із самохідних артилерійських установок, повідомив глава Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Тоді вночі з території Росії також обстріляли Великописарівську громаду, завдавши близько 10 ударів артилерії. В усіх випадках обійшлося без постраждалих серед мирних жителів, інформація про руйнування уточнюється.