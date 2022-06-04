Для РФ нет ничего святого: в Святогорске горит деревянный Всехсвятский скит

Июнь, 04 в 12:43

В Донецкой области горит деревянный Всехсвятский скит Святогорской лавры Московского патриархата.

Об этом сообщил глава Международного центра противодействия российской пропаганде и офицер 95 отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Юрий Кочевенко.

– Прямо сейчас горит деревянный Всехсвятский скит Святогорской лавры Московского патриархата. Очередное преступление российских варваров, для которых нет ничего святого, – подчеркнул он.

В 2022 году лавра несколько раз пострадала от обстрелов и бомбардировок российских войск, вторгшихся в Украину. На территории находились сотни людей, которые искали безопасное место для укрытия от вражеских атак.

Сейчас смотрят

Так, 12 марта недалеко от лавры разорвалась российская авиабомба, в результате чего были выбиты окна и двери в зданиях, ранены мирные жители. 4 мая российская армия обстреляла лавру, повредив общежитие и ранив по меньшей мере семь человек.

Новыми обстрелами в мае были разрушены Георгиевский скит лавры в селе Долина, церковь в честь иконы Всех скорбящих Радость Богородичного скита и поврежден скит Иоанна Шанхайского.

Свято-Успенская Святогорская лавра УПЦ МП – монастырь Украинской православной церкви Московского патриархата в Святогорске (Донецкая область). Он расположен на высоком меловом правом берегу Северского Донца (так называемые Святые горы).

Кроме наземных построек, имеет меловые пещеры. В лавре хранятся мощи преподобного Иоанна, затворника Святогорского.

Фото: Юрий Кочевенко