Для РФ немає нічого святого: у Святогірську палає дерев’яний Всіхсвятський скит

Червень, 04 в 12:43

У Донецькій області палає дерев’яний Всіхсвятський скит Святогірської лаври Московського патріархату.

Про це повідомив глава Міжнародного центру протидії російській пропаганді та офіцер 95 окремої десантно-штурмової бригади Збройних сил України Юрій Кочевенко.

– Просто зараз палає дерев’яний Всіхсвятський скит Святогірської лаври Московського патріархату. Черговий злочин російських варварів, для яких немає нічого святого, – наголосив він.

У 2022 році лавра декілька разів постраждала від обстрілів та бомбардувань російських військ, що вторглися в Україну. На території перебували сотні людей, які шукали безпечного місця для укриття від ворожих атак.

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Так, 12 березня неподалік від лаври розірвалася російська авіабомба, внаслідок чого було вибито вікна та двері у будівлях, поранено мирних жителів. 4 травня російська армія обстріляла лавру, пошкодивши гуртожиток і поранивши щонайменше семеро людей.

Новими обстрілами у травні були зруйновані Георгіївський скит лаври в селі Долина, церква на честь ікони Всіх скорботних Радість Богородичного скиту та пошкоджений скит Іоанна Шанхайського.

Свято-Успенська Святогірська лавра УПЦ МП — монастир Української православної церкви Московського патріархату у Святогірську (Донецька область). Він розташований на високому крейдяному правому березі Сіверського Донця (так звані Святі гори).

Окрім наземних будівель, має крейдяні печери. У лаврі зберігаються мощі преподобного Іоанна, затворника Святогірського.

Фото: Юрій Кочевенко