Для РФ немає нічого святого: у Святогірську палає дерев’яний Всіхсвятський скит
У Донецькій області палає дерев’яний Всіхсвятський скит Святогірської лаври Московського патріархату.
Про це повідомив глава Міжнародного центру протидії російській пропаганді та офіцер 95 окремої десантно-штурмової бригади Збройних сил України Юрій Кочевенко.
– Просто зараз палає дерев’яний Всіхсвятський скит Святогірської лаври Московського патріархату. Черговий злочин російських варварів, для яких немає нічого святого, – наголосив він.
У 2022 році лавра декілька разів постраждала від обстрілів та бомбардувань російських військ, що вторглися в Україну. На території перебували сотні людей, які шукали безпечного місця для укриття від ворожих атак.
Так, 12 березня неподалік від лаври розірвалася російська авіабомба, внаслідок чого було вибито вікна та двері у будівлях, поранено мирних жителів. 4 травня російська армія обстріляла лавру, пошкодивши гуртожиток і поранивши щонайменше семеро людей.
Новими обстрілами у травні були зруйновані Георгіївський скит лаври в селі Долина, церква на честь ікони Всіх скорботних Радість Богородичного скиту та пошкоджений скит Іоанна Шанхайського.
Свято-Успенська Святогірська лавра УПЦ МП — монастир Української православної церкви Московського патріархату у Святогірську (Донецька область). Він розташований на високому крейдяному правому березі Сіверського Донця (так звані Святі гори).
Окрім наземних будівель, має крейдяні печери. У лаврі зберігаються мощі преподобного Іоанна, затворника Святогірського.
Фото: Юрій Кочевенко