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В Харькове слышны взрывы: жителей призывают оставаться в укрытиях

Юля Захарченко, редактор ленты
Требует проверки
В Харькове слышны взрывы: жителей призывают оставаться в укрытиях
Фото: МВД

На территории Харькова слышны взрывы. Жителей города призывают прятаться в укрытиях и бомбоубежищах для собственной безопасности.

По последним данным, в Харьковской области началась воздушная тревога в 20:52.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что сегодня во временной оккупации находится 30,1% территории региона.

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Временно оккупирована 21 территориальная община области из 56 — это север региона, северо-восточное направление (Волчанское), восточное (Купянское) и Изюмское направление.

По приблизительным подсчетам, на каждом из этих направлений остается от 15 до 20 тыс. мирных жителей Украины.

По его словам, на Волчанском и Купянском направлениях российские наемники хотят ввести в оборот рубли. Оккупанты пытаются подкупить местных жителей, однако украинцы отказываются сотрудничать с агрессором.

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Источник: Харьковская ОВА

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