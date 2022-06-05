В Харькове слышны взрывы: жителей призывают оставаться в укрытиях
На территории Харькова слышны взрывы. Жителей города призывают прятаться в укрытиях и бомбоубежищах для собственной безопасности.
По последним данным, в Харьковской области началась воздушная тревога в 20:52.
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что сегодня во временной оккупации находится 30,1% территории региона.
Временно оккупирована 21 территориальная община области из 56 — это север региона, северо-восточное направление (Волчанское), восточное (Купянское) и Изюмское направление.
По приблизительным подсчетам, на каждом из этих направлений остается от 15 до 20 тыс. мирных жителей Украины.
По его словам, на Волчанском и Купянском направлениях российские наемники хотят ввести в оборот рубли. Оккупанты пытаются подкупить местных жителей, однако украинцы отказываются сотрудничать с агрессором.
Источник: Харьковская ОВА