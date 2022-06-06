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У Харкові чути вибухи: жителів закликають залишатися в укриттях

Юля Захарченко, редакторка стрічки
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У Харкові чути вибухи: жителів закликають залишатися в укриттях
Фото: МВС

На території Харкова чути вибухи. Жителів міста закликають ховатися в укриттях та бомбосховищах для власної безпеки.

За останніми даними, у Харківській області розпочалась повітряна тривога о 20:52. Понад пів години триває безперервний обстріл Харкова, містяни повідомляють про вибухи на півночі та сході міста.

Глава Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що  сьогодні під тимчасовою окупацією перебуває 30,1% території регіону.

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Тимчасово окуповано 21 територіальну громаду області з 56 – це північ регіону, північно-східний напрямок (Вовчанський), східний (Куп’янський) та Ізюмський напрямок.

За приблизними підрахунками, на кожному з цих напрямків залишається від 15 до 20 тис. мирних жителів України.

За його словами, на Вовчанському і Куп’янському напрямках російські найманці хочуть ввести в обіг рублі. Окупанти намагаються підкупити місцевих жителів, проте українці відмовляються співпрацювати з агресором.

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Джерело: Харківська ОВА

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