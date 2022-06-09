Оккупанты хотят выпустить украинцев на минные поля для “разминирования” Мариуполя
Российские войска рассматривают новый способ для “разминирования” Мариуполя. Оккупанты хотят выпустить пленных граждан Украины на минные поля. Прокремлевские наемники для этого даже придумали новый термин – “разминирование естественным путем”.
По данным Службы безопасности Украины, об ужасных намерениях захватчиков стало известно из перехваченных телефонных разговоров российских солдат.
– Обсуждался, вроде бы, момент. В помощь вам или городу Мариуполю на разминирование естественным путем, или на окопы хотят определить задержанных из Мелитополя, — рассказал своему коллеге военный ФСБ России с позывным Каспий.
Российский военный заверил, что это уже согласовано с местными коллаборантами, выполняющими роль марионеточной власти страны-агрессора.
– Тор (работник ФСБ РФ) мне сообщил, что от тебя исходила инициатива. Наше руководство продублировало коменданту области, все знают. Главное – продумать механизм, — считает российский захватчик.
В СБУ отметили, что под словом механизм идет речь о том, где содержать и как кормить “рабочую силу”, чтобы она помогала кровожадной России. Однако в Службе безопасности Украины считают, что мы можем “помочь” оккупантам только одним — уничтожать их как можно больше и быстрее после зверств российской армии.