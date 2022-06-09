Оккупанты хотят выпустить украинцев на минные поля для “разминирования” Мариуполя

Июнь, 09 в 12:27

Российские войска рассматривают новый способ для “разминирования” Мариуполя. Оккупанты хотят выпустить пленных граждан Украины на минные поля. Прокремлевские наемники для этого даже придумали новый термин – “разминирование естественным путем”.

По данным Службы безопасности Украины, об ужасных намерениях захватчиков стало известно из перехваченных телефонных разговоров российских солдат.

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– Обсуждался, вроде бы, момент. В помощь вам или городу Мариуполю на разминирование естественным путем, или на окопы хотят определить задержанных из Мелитополя, — рассказал своему коллеге военный ФСБ России с позывным Каспий.

Российский военный заверил, что это уже согласовано с местными коллаборантами, выполняющими роль марионеточной власти страны-агрессора.

– Тор (работник ФСБ РФ) мне сообщил, что от тебя исходила инициатива. Наше руководство продублировало коменданту области, все знают. Главное – продумать механизм, — считает российский захватчик.

В СБУ отметили, что под словом механизм идет речь о том, где содержать и как кормить “рабочую силу”, чтобы она помогала кровожадной России. Однако в Службе безопасности Украины считают, что мы можем “помочь” оккупантам только одним — уничтожать их как можно больше и быстрее после зверств российской армии.