Окупанти хочуть випустити українців на мінні поля для “розмінування” Маріуполя
Російські війська розглядають новий спосіб для “розмінування” Маріуполя. Окупанти хочуть випустити полонених громадян України на мінні поля. Прокремлівські найманці для цього навіть придумали новий термін – “розмінування природним шляхом”.
За даними Служби безпеки України, про жахливі наміри загарбників стало відомо із перехоплених телефонних розмов російських солдатів.
– Обговорювався, начебто, момент. На допомогу вам чи місту Маріуполю на розмінування природним шляхом, або на окопи хочуть визначити затриманих із Мелітополя, – розповів своєму колезі військовий ФСБ Росії з позивним Каспій.
Російський військовий запевнив, що це вже погоджено з місцевими колаборантами, які виконують роль маріонеткової влади країни-агресора.
– Тор (працівник ФСБ РФ) мені повідомив, що від тебе йшла ініціатива. Наше керівництво продублювало коменданту області, всі знають. Головне – продумати механізм, – вважає російський загарбник.
У СБУ зазначили, що під словом механізм йдеться про те, де утримувати та як годувати “робочу силу”, щоб вона допомагала кровожерливій Росії. Однак у Службі безпеки України вважають, що ми можемо “допомогти” окупантам лише одним – знищувати їх якомога більше та швидше після скоєних звірств російської армії.