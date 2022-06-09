Окупанти хочуть випустити українців на мінні поля для “розмінування” Маріуполя

Червень, 09 в 12:27

Російські війська розглядають новий спосіб для “розмінування” Маріуполя. Окупанти хочуть випустити полонених громадян України на мінні поля. Прокремлівські найманці для цього навіть придумали новий термін – “розмінування природним шляхом”.

За даними Служби безпеки України, про жахливі наміри загарбників стало відомо із перехоплених телефонних розмов російських солдатів.

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– Обговорювався, начебто, момент. На допомогу вам чи місту Маріуполю на розмінування природним шляхом, або на окопи хочуть визначити затриманих із Мелітополя, – розповів своєму колезі військовий ФСБ Росії з позивним Каспій.

Російський військовий запевнив, що це вже погоджено з місцевими колаборантами, які виконують роль маріонеткової влади країни-агресора.

– Тор (працівник ФСБ РФ) мені повідомив, що від тебе йшла ініціатива. Наше керівництво продублювало коменданту області, всі знають. Головне – продумати механізм, – вважає російський загарбник.

У СБУ зазначили, що під словом механізм йдеться про те, де утримувати та як годувати “робочу силу”, щоб вона допомагала кровожерливій Росії. Однак у Службі безпеки України вважають, що ми можемо “допомогти” окупантам лише одним – знищувати їх якомога більше та швидше після скоєних звірств російської армії.