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Факты / Происшествия

Крупнейшие города Донбасса остались без электроснабжения в результате обстрелов

Юля Захарченко, редактор ленты
негода проблеми з електрикою
Фото: Depositphotos

В результате российских обстрелов обесточена северная часть Донецкой области, в частности, Бахмутский и Краматорский районы. Без электричества остались Краматорск, Славянск, Константиновка, Дружковка, Бахмут – все крупнейшие города на свободной территории Донбасса.

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко подчеркнул, что сейчас специалисты работают над восстановлением электроснабжения.

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– Конечно, кроме боевых действий, это очень острый вопрос. Есть официальное сообщение от военной администрации и установлено, где есть повреждения. Это острая проблема, прошу с пониманием отнестись к тому, что не буду называть города, в которых именно было повреждение. Первый вариант – это подключение к резервным сетям. Второй вариант – это выходить и работать с Укрэнерго. У меня был разговор с профильным министром и руководителем Укрэнерго – вопрос будет решен. Но враг понимает, куда он умышленно бьет, – убежден Кириленко.

Российские войска бьют целенаправленно по объектам критической инфраструктуры, чтобы усложнить жизнь до сих пор остающихся в области мирных жителей. В Донецкой ОВА подчеркнули, что специалисты пытаются возобновить поставки электричества как можно быстрее, однако это будет зависеть от ситуации по безопасности.

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