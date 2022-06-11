Найбільші міста Донеччини залишились без електропостачання внаслідок обстрілів

Внаслідок російських обстрілів знеструмлено північну частину Донецької області, зокрема, Бахмутський та Краматорський райони. Без електрики залишились Краматорськ, Слов’янськ, Костянтинівка, Дружківка, Бахмут — всі найбільші міста на вільній території Донеччини.

Глава Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко наголосив, що зараз фахівці працюють над відновленням електропостачання.

– Звичайно, крім бойових дій, це дуже гостре питання. Є офіційне повідомлення від військової адміністрації та встановлено, де є пошкодження. Це гостра проблема, прошу з розумінням поставитися до того, що не називатиму міста, в яких саме було пошкодження. Перший варіант – це підключення до резервних мереж. Другий варіант – це виходити та працювати з Укренерго. У мене була розмова з профільним міністром і керівником Укренерго – питання буде вирішено. Але ворог розуміє, куди він навмисне гатить, – переконаний Кириленко.