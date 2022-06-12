Погибла женщина, загорелся парк: российские войска обстреляли Ураганами Днепропетровщину

Июнь, 12 в 16:40

В Днепропетровской области российские военные обстреляли сразу два района – Синельниковский и Криворожский. В результате вражеских обстрелов в Покровской общине погибла женщина и разрушен дом.

Глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко отметил, что в Зеленодольской общине начался пожар в городском парке, по которому враг ударил из реактивной системы залпового огня Ураган.

– День недолго был спокойным. Враг обстрелял сразу два района – Синельниковский и Криворожский. В Покровской общине погибла женщина. Разрушен дом. В Зеленодольской общине произошло возгорание в городском парке. Враг ударил по нему из Ураганов. Огонь спасатели усмирили. К счастью, обошлось без пострадавших, – отметил глава Днепропетровской ОВА.

Недавно раздались взрывы в Днепропетровской области в Криворожском районе. Враг попал по двум общинам — Зеленодольской и Широковской.

Сейчас смотрят

Российские солдаты вели огонь из артиллерии и ПЗРК Ураган. В результате вражеских обстрелов ранены двое мирных жителей, повреждены дома, старостат, дом культуры, а село Великая Костромка осталось без электричества и газоснабжения.