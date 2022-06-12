Не работают приложение Дія, Приват24 и укрСМИ, но активизировались партизаны: какая ситуация в Бердянске

В Бердянске российские наемники глушат мобильную связь и интернет, лишая возможности местных жителей узнавать правдивые новости, а не подвергаться влиянию московской пропаганды. В городе активно работают наши партизаны, пытающиеся сломать изнутри деятельность оккупантов.

Об этом сообщил представитель Бердянского городского совета Даниил Водолазкий в эфире украинского информационного телемарафона Єдині новини.

— Сегодня появилась частично связь Киевстара, очень плохо и с перебоями слышно, но позвонить по телефону можно. Уже около полутора недель работает стационарный интернет, несколько провайдеров, но они перешли на российский трафик, трафик для Симферополя. Люди подключаются через VPN, и я точно знаю, что через этот интернет нет доступа к украинским клиент-банкам, например, Приват24, Monobank, и нет возможности подключиться к приложению Дія. И полностью этот интернет блокирует украинские информресурсы, есть только российский контент.

Он объяснил, есть ли у местных жителей возможность узнать правдивую информацию из свободной Украины.

– Они частично под информационным вакуумом. Почему так? Это нужно делать, я не понимаю. Можно установить VPN, и люди могут подключиться к украинскому контенту. Насколько я знаю, YouTube не блокируется. Однако нет доступа к Facebook. Сейчас вошел в Бердянск российский оператор, не имеющий названия, а только кодированное название в виде цифр. Продавали SIM-карты по 250 грн, но насколько знаю и та связь не очень нормальная. На самой SIM-карте ничего не написано, к какому она подключена провайдеру или связи.

Гауляйтер оккупированного Мелитополя утверждала, что там будут проводить “референдум”. Он объяснил, есть ли подобные разговоры среди оккупантов в Бердянске.

— В Бердянске больше ведутся разговоры о том, что город якобы часть оркостана, поэтому никакого референдума не нужно, а будет просто присоединено к территории Крыма. Конечно, местные жители реагируют на это очень негативно, потому что все мы понимаем, что Бердянск – это Украина. Иначе быть не может. Очень приятно понимать, что большинство населения в Бердянске, около 90%, это люди, которые поддерживают государство и суверенитет Украины.

В Бердянске также сформировалось партизанское движение. Недавние взрывы в Бердянском морском торговом порту – это результаты работы украинских защитников, утверждает он.

— Наши ребята понемногу ломают их изнутри. Недавно раздавались взрывы в Бердянском морском торговом порту. Скорее всего, это была деятельность партизан. Ночью иногда слышны автоматические очереди – это тоже работают наши ребята, – подчеркнул он.

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