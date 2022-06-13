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Факты / Происшествия

Оккупированный Донецк снова обстреляли: есть погибшие и раненые

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Оккупированный Донецк снова обстреляли: есть погибшие и раненые

Местные жители сообщают о 10 прилетах в оккупированном Донецке. По предварительной информации, погибли женщина и ребенок.

Также местные паблики пишут, что в результате обстрела рынка Майский есть раненые.

Оккупированный Донецк снова обстреляли: есть погибшие и раненые / 3 фотографии

Об обстрелах и взрывах в оккупированном Донецке сообщают уже не впервые. Россияне обстреливают оккупированные с 2014 года территории, пытаясь обвинить в этом украинскую сторону.

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5 июня Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины сообщал об обстрелах оккупантами центра Донецка из Градов для создания “картинки” в СМИ, выгодной российским пропагандистам.

Но попытки оккупантов обвинить Украину в обстрелах опровергают очевидцы, которые находятся в Донецке и видят, с какой стороны летят снаряды.

В то же время в Центре противодействия дезинформации подчеркивают, что такие действия пропагандистов преследуют цель запугать жителей оккупированных территорий и оправдать “спецоперацию”.

Фото: Типичный Донецк

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