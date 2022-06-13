Окупований Донецьк знову обстріляли: є загиблі та поранені
Місцеві жителі повідомляють про 10 прильотів в окупованому Донецьку. За попередньою інформацією, загинули жінка та дитина.
Також місцеві пабліки пишуть, що внаслідок обстрілу ринку Травневий є поранені.
Про обстріли й вибухи в окупованому Донецьку повідомляють уже не вперше. Росіяни обстрілюють окуповані з 2014 року території, намагаючись звинуватити у цьому українську сторону.
5 червня Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України повідомляв про обстріли центру окупантами Донецька з Градів задля створення “картинки” у ЗМІ, вигідної російським пропагандистам.
Але спроби окупантів звинуватити Україну в обстрілах спростовують очевидці, які перебувають у Донецьку і бачать, з чийого боку летять снаряди.
Водночас у Центрі протидії дезінформації наголошують, що такі дії пропагандистів мають на меті залякати жителів окупованих територій та виправдати “спецоперацію”.
Фото: Типовий Донецьк