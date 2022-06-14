Июнь, 14 в 13:52

Обновлено в 13.52. Глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий подтвердил информацию о взрывах в области. По его словам, по предварительной информации, силы противовоздушной обороны сбили вражескую ракету.

Обломки упали в поле, повреждений зданий нет. Сейчас ищут места падения обломков сбитой ракеты. По предварительной информации, жертв и разрушений нет.

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Обновлено в 13.30. В Хмельницкой области прогремели два взрыва. В соцсетях пишут, что жители населенных пунктов области, которые граничат с Тернопольской областью, слышали звуки взрывов.

Официальной информации о взрывах в Хмельницкой области пока нет, но воздушная тревога, объявленная в 12:38, продолжается до сих пор.

Также 14 июня взрывы прогремели в Тернопольской и Львовской областях.