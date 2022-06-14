На Хмельниччині чутно вибухи – в області повітряна тривога
Потребує перевірки
У Хмельницькій області пролунали два вибухи. У соцмережах пишуть, що жителі населених пунктів області, які межують з Тернопільською областю, чули звуки вибухів.
Офіційної інформації про вибухи у Хмельницькій області поки що немає, але повітряна тривога, оголошена о12.38, триває досі.
Зараз дивляться
Однак не виключено, що вибухи, які чули місцеві жителі могли доноситися з Тернопільщини. За словами мера Тернополя Сергія Надала, в області наразі працює ППО.