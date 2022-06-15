Придавило плитой в подъезде: в Мариуполе нашли тела троих погибших жителей

Июнь, 15 в 12:33

В Мариуполе обнаружили тела трех погибших мирных жителей в одном из подъездов дома в Левобережном районе. Они пролежали там по меньшей мере несколько дней.

Советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко отметил, что местные жители продолжают умирать в результате российских артобстрелов по городу.

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– Мариуполь. Люди продолжают гибнуть от последствий российских артобстрелов. Вчера в подъезде одного из домов в Левобережном районе были обнаружены тела троих погибших. Причина смерти – обвал несущей плиты. Дата смерти: 2-3 дня назад, – рассказал советник мэра Мариуполя.

Российские войска полностью разбомбили дома в Мариуполе, потому люди остались без жилья. Некоторым приходится жить прямо в подъезде.

— Люди просто жили в подъезде, потому что в разрушенном Мариуполе негде жить людям. Сколько жизней унесет оккупация Мариуполя? Сколько еще смертельных находок ждет нас? Ярость. Просто ярость, — подчеркнул Андрющенко.

Фото: Петр Андрющенко