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Придавило плитою у під’їзді: у Маріуполі знайшли тіла трьох загиблих жителів

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Придавило плитою у під’їзді: у Маріуполі знайшли тіла трьох загиблих жителів

У Маріуполі знайшли тіла трьох загиблих мирних жителів в одному з під’їздів будинку в Лівобережному районі. Вони пролежали там щонайменше декілька днів.

Радник міського глави Маріуполя Петро Андрющенко зазначив, що місцеві жителі продовжують помирати внаслідок російських артобстрілів по місту.

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– Маріуполь. Люди продовжують гинути від наслідків російських артобстрілів. Вчора в під’їзді одного з будинків у Лівобережному районі було знайдено тіла трьох загиблих. Причина смерті – обвал тримальної плити. Дата смерті: 2-3 дні тому, – розповів радник мера Маріуполя.

Російські війська повністю розбомбили будинки в Маріуполі, тому люди залишилися без житла. Декому доводиться жити просто у під’їзді, щоб вижити.

– Люди просто жили у під’їзді, тому що в зруйнованому Маріуполі немає де жити людям. Скільки ще життів забере окупація Маріуполя? Скільки ще смертельних знахідок чекає на нас? Лють. Просто лють, – наголосив Андрющенко.

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Фото: Петро Андрющенко

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