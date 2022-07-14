Июль, 14 в 13:40

Спасатели показали масштабы разрушений гражданских объектов в Виннице в результате российских ракетных обстрелов.

Фото с места происшествия опубликовала пресс-служба ГСЧС.

На кадрах видны разрушенные и изуродованные гражданские объекты. По данным ГСЧС, в 10.50 произошло попадание на парковку вблизи девятиэтажного Дома быта Юбилейный.

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Также пострадали объекты социальной инфраструктуры и рядом жилые дома. Частично разрушен медицинско-диагностический центр.

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Спасатели также опубликовали фото детской коляски в Виннице, где погиб маленький ребенок.

ГСЧС показали видео ликвидации последствий ракетного удара по Виннице. На нем видно, что спасатели до сих пор тушат пожары и выносят из разрушенных зданий раненых и погибших людей.

Кроме того, на месте работают врачи, которые оперативно оказывают помощь всем нуждающимся.

Всего на месте трагедии работают около сотни спасателей, кинологов и психологов.

Напомним, что 14 июля РФ нанесла ракетные удары по Виннице. В результате известно уже о 17 погибших и около 90 пострадавших.

Фото: ГСЧС