Июль, 14 в 10:51

Российские захватчики 14 июля нанесли ракетные удары по Виннице.

Обновлено в 11.36. В Нацполиции сообщили, что российские ракеты в Виннице попали в здание с офисными помещениями. Также пострадал Дом офицеров и рядом жилые дома.

Пока известно о шести раненых и двух погибших, среди которых маленький ребенок.

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Обновлено в 11.30. Глава Винницкой ОВА Сергей Борзов сообщил, что в результате ракетного удара по Виннице по Виннице есть погибшие и раненые. Он просит людей оставаться в укрытиях к отбою тревоги.

Обновлено в 11.25. Глава Офиса президента Андрей Ермак подтвердил попадание в гражданские объекты Винницы.

— Очередной террористический акт страны-террориста в Виннице. Ракетный обстрел мирного города россиянами, локаций, где нет военных объектов, – отметил он.

Ранее Винницкий городской совет сообщал о взрывах в городе. Людей призывали не выходить из укрытий и не распространять фото и видео.

Винницкий городской голова Сергей Моргунов подтвердил информацию о “прилетах” в городе. Экстренные службы выехали на место.

Местные Telegram-каналы сообщали о 3-4 взрывах в Виннице. Над городом поднимается густой дым.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 141-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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