Август, 02 в 21:50

В Николаеве прогремел ряд взрывов во время воздушной тревоги в области. Местных жителей призывают перейти в укрытие или бомбоубежище.

Обновлено в 21.50. После мощных взрывов в одном из районов Николаева вспыхнул пожар. Также есть перебои со светом.

— Прошу всех максимально соблюдать правила безопасности! Слышите сигнал тревоги или взрывы – сразу в укрытие или хотя бы подальше от окон за две стены, – отметил мэр Александр Сенкевич.

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Воздушная тревога в Николаевской области началась в 21.03, а уже через 10 минут раздались первые взрывы. А в Первомайском районе сигнал тревоги начался в 21.07.