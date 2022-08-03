После мощных взрывов в Николаеве вспыхнул пожар — есть перебои со светом
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В Николаеве прогремел ряд взрывов во время воздушной тревоги в области. Местных жителей призывают перейти в укрытие или бомбоубежище.
Обновлено в 21.50. После мощных взрывов в одном из районов Николаева вспыхнул пожар. Также есть перебои со светом.
— Прошу всех максимально соблюдать правила безопасности! Слышите сигнал тревоги или взрывы – сразу в укрытие или хотя бы подальше от окон за две стены, – отметил мэр Александр Сенкевич.
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Воздушная тревога в Николаевской области началась в 21.03, а уже через 10 минут раздались первые взрывы. А в Первомайском районе сигнал тревоги начался в 21.07.