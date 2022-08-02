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Факты / Украина / Общество

Россия захочет сесть за стол переговоров: военный эксперт объяснил, при каких условиях

Юля Захарченко, редактор ленты
Россия захочет сесть за стол переговоров: военный эксперт объяснил, при каких условиях
Фото: Depositphotos

Россия планирует ударить по украинской обороне с трех направлений, чтобы напугать наших защитников, а затем предложить провести переговоры по временному прекращению огня. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

— Вообще создается такое впечатление, что они хотят совершить рывок, может, даже последний рывок, чтобы имитировать наступление на трех направлениях: Южнобужское, Донецкая и Харьковская области. Главной целью станет задача не столько прорвать оборону и захватить какие-то земли, сколько напугать. А потом, вероятно, они предложат нам переговоры, потому что им крайне необходимо до конца августа добиться от нас прекращения огня.

По его словам, на это есть совершенно очевидная причина. Российская Федерация планирует провести псевдореферендумы на временно оккупированных территориях Украины, которые не будут легитимны в случае продолжения боевых действий.

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– Во время ведения боевых действий они не смогут легализовать те псевдореферендумы, которые планируют на начало сентября. Во время боевых действий референдум не будет легитимным. Я думаю, что замысел именно такой. Ударить с трех направлений по нашей обороне, чтобы мы испугались, и затем предложить переговоры по временному прекращению огня.

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