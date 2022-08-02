Россия захочет сесть за стол переговоров: военный эксперт объяснил, при каких условиях

Август, 02 в 19:46

Россия планирует ударить по украинской обороне с трех направлений, чтобы напугать наших защитников, а затем предложить провести переговоры по временному прекращению огня. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

— Вообще создается такое впечатление, что они хотят совершить рывок, может, даже последний рывок, чтобы имитировать наступление на трех направлениях: Южнобужское, Донецкая и Харьковская области. Главной целью станет задача не столько прорвать оборону и захватить какие-то земли, сколько напугать. А потом, вероятно, они предложат нам переговоры, потому что им крайне необходимо до конца августа добиться от нас прекращения огня.

По его словам, на это есть совершенно очевидная причина. Российская Федерация планирует провести псевдореферендумы на временно оккупированных территориях Украины, которые не будут легитимны в случае продолжения боевых действий.

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