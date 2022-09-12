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Факты / Происшествия

Тела закопали напротив вокзала: в Харьковской области нашли еще четырех замученных жителей

Юля Захарченко, редактор ленты
Тела закопали напротив вокзала: в Харьковской области нашли еще четырех замученных жителей
Фото: Офис генпрокурора

В Харьковской области в недавно освобожденном от российской армии селе обнаружили еще четыре тела людей со следами пыток. После деоккупации Железнодорожного местные жители сообщили правоохранителям, что оккупанты убили их односельчан.

По данным Офиса генерального прокурора, позже обнаружили четыре тела со следами пыток. Трех человек похоронили на территории домовладений, еще одного жителя закопали на территории асфальтного завода напротив местного железнодорожного вокзала.

Фото: Офис генпрокурора

По предварительной версии следствия этих четырех жителей убили российские солдаты во время временной оккупации села Железнодорожное. Тела направили для проведения судебно медицинской экспертизы.

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Источник: Офис генпрокурора
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