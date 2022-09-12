Тела закопали напротив вокзала: в Харьковской области нашли еще четырех замученных жителей

Сентябрь, 12 в 17:52

В Харьковской области в недавно освобожденном от российской армии селе обнаружили еще четыре тела людей со следами пыток. После деоккупации Железнодорожного местные жители сообщили правоохранителям, что оккупанты убили их односельчан.

По данным Офиса генерального прокурора, позже обнаружили четыре тела со следами пыток. Трех человек похоронили на территории домовладений, еще одного жителя закопали на территории асфальтного завода напротив местного железнодорожного вокзала.

По предварительной версии следствия этих четырех жителей убили российские солдаты во время временной оккупации села Железнодорожное. Тела направили для проведения судебно медицинской экспертизы.

Сейчас смотрят

Прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины), за которое предусмотрено до 15 лет тюремного заключения или пожизненное лишение свободы.