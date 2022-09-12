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Тіла закопали навпроти вокзалу: на Харківщині знайшли ще чотирьох закатованих жителів

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Тіла закопали навпроти вокзалу: на Харківщині знайшли ще чотирьох закатованих жителів
Фото: Офіс генпрокурора

У Харківській області у нещодавно звільненому від російської армії селі виявили ще чотири тіла людей зі слідами катування. Після деокупації Залізничного місцеві жителі повідомили правоохоронцям, що окупанти вбили їхніх односельчан.

За даними Офісу генерального прокурора, пізніше знайшли чотири тіла зі слідами тортур. Трьох людей поховали на території домоволодінь, ще одного жителя закопали на території асфальтного заводу навпроти місцевого залізничного вокзалу.

Фото: Офіс генпрокурора

За попередньою версією слідства, цих чотирьох мешканців вбили російські солдати під час тимчасової окупації села Залізничне. Тіла направили для проведення судово-медичної експертизи.

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Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України), за яке передбачено до 15 років тюремного ув’язнення або довічне позбавлення волі.

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Джерело: Офіс генпрокурора
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