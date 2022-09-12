Тіла закопали навпроти вокзалу: на Харківщині знайшли ще чотирьох закатованих жителів

Вересень, 12 в 17:52

У Харківській області у нещодавно звільненому від російської армії селі виявили ще чотири тіла людей зі слідами катування. Після деокупації Залізничного місцеві жителі повідомили правоохоронцям, що окупанти вбили їхніх односельчан.

За даними Офісу генерального прокурора, пізніше знайшли чотири тіла зі слідами тортур. Трьох людей поховали на території домоволодінь, ще одного жителя закопали на території асфальтного заводу навпроти місцевого залізничного вокзалу.

За попередньою версією слідства, цих чотирьох мешканців вбили російські солдати під час тимчасової окупації села Залізничне. Тіла направили для проведення судово-медичної експертизи.

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